Daegu International Youth Orchestra: il tour internazionale fa tappa a Tavernerio

Daegu International Youth Orchestra nell’ambito del tour mondiale che la vede impegnata a Praga e in seguito a Torino, farà tappa a Tavernerio, ospite dell’Istituto comprensivo.

Concerto in auditorium per l'orchestra internazionale

Grazie al patrocinio del Comune di Tavernerio e al main sponsor Villa Santa Maria, gli alunni delle scuole del paese potranno vivere l’esperienza unica di incontrare una ventina di loro coetanei appartenenti all’Orchestra, che poi si esibiranno anche in un concerto aperto al pubblico la sera del 18 febbraio alle 20 in auditorium comunale.

La Daegu International Youth Orchestra, fondata nel 2017, svolge attività di volontariato musicale sia nella Corea del Sud sia a livello internazionale e quindi funge da ambasciatore culturale. E’ stata invitata a esibirsi presso l’Ambasciata d’Italia in Corea del Sud, l’Ambasciata dell’Arabia Saudita in Corea del Sud, nonché al Teatro di Bologna, al Conservatorio di Napoli, alla West Chester University negli USA e a Kurashiki in Giappone.

Il sindaco Mirko Paulon ha commentato: “È con grande piacere che l’Amministrazione comunale di Tavernerio patrocina questo evento che rappresenta un'opportunità unica per la nostra comunità di vivere un'esperienza musicale di altissimo livello, con la partecipazione di giovani e giovanissimi artisti. Siamo felici di poter ospitare questa straordinaria orchestra, anche grazie alla proficua collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Tavernerio”. Questo concerto è il risultato di un impegno comune che valorizza la cultura, l'educazione e il dialogo internazionale, rafforzando il legame tra le nostre realtà locali e quelle internazionali. La musica, infatti, è un linguaggio universale che unisce le persone, favorisce la comprensione reciproca e arricchisce la nostra vita di emozioni e significato. Un evento che sicuramente rimarrà nella memoria di tutti.”

“Ci fa molto piacere sostenere l’iniziativa dell’Istituto comprensivo di Tavernerio, che rappresenta un’occasione preziosa non solo per gli alunni della scuola, ma anche per tutta la comunità, di incontrare questa straordinaria orchestra che riunisce tanti giovani talenti musicali”, commenta la Dottoressa Gaetana Mariani, Presidente e Direttore generale di Villa Santa Maria. “La musica è un linguaggio universale, che garantisce la comunicazione tra le persone anche quando parlano lingue diverse e provengono da culture lontane tra loro. Un linguaggio che riesce a superare barriere e a creare ponti, e che in questo momento storico è ancora più prezioso di quanto non sia abitualmente”.