Dafne, campionessa insieme al suo amico a quattro zampe Axel

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Ha affrontato una gara che richiede preparazione atletica, gestione del ritmo e coordinazione tra corridore e animale nella specialità canicross

La 16enne ha iniziato a praticare questa disciplina a 8 anni

Dafne Brenna, 16 anni, atleta dell’Atletica Triangolo lariano di Canzo ha portato i colori italiani ai Campionati europei Ifss di Dryland, nella disciplina del canicross, disputati a Gävle, in Svezia.

Il canicross consiste nella corsa su percorso sterrato con il cane collegato all’atleta attraverso una linea di traino fissata alla cintura. La gara richiede preparazione atletica, gestione del ritmo e coordinazione tra corridore e animale. La giovane ha iniziato a praticare questa disciplina a 8 anni, grazie al padre Denis tramite alcuni suoi amici.

Una tappa di un percorso internazionale

Gli Europei in Svezia hanno rappresentato per la giovane una nuova tappa in un percorso internazionale già avviato. Dafne ha partecipato ai Campionati mondiali del 2022 in Francia, del 2023 in Germania, del 2024 in Italia e del 2025 nella Repubblica Ceca.

A Gävle, però, la difficoltà del percorso ha condizionato la vigilia:

“Ero molto contenta di prendere parte a questa avventura, ma anche molto in ansia perché il percorso non era facile. Durante il viaggio continuavo a pensare che sarebbe andata male. Sapevo che era un percorso impegnativo e perciò il primo giorno mi sono fatta prendere un po’ dalla paura”.

Tra poche settimane sarà ai Mondiali in Polonia

Nonostante la tensione, la coppia ha mantenuto un rendimento sufficiente per chiudere la competizione al sesto posto assoluto. Nella prova di domenica è arrivato anche il terzo posto di giornata.

La stagione internazionale proseguirà tra poche settimane con i Campionati mondiali in Polonia. Dafne sta preparando l’appuntamento con il suo allenatore, che la segue sia nel lavoro atletico sia nella gestione delle difficoltà durante gli allenamenti.