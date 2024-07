Dagli Stati Uniti alle Olimpiadi passando dal lago di Pusiano

Due settimane in preparazione del prestigioso appuntamento di Parigi

Gli atleti e il loro staff erano una sessantina

Dal lago di Pusiano direttamente alle Olimpiadi di Parigi. La Nazionale statunitense è volata in Francia lunedì, 22 luglio, dopo aver trascorso oltre due settimane al Centro remiero. Gli atleti, una sessantina tra squadra femminile e maschile, e lo staff hanno svolto proprio qui la loro preparazione finale in vista del prestigioso impegno la cui cerimonia di apertura si è svolta venerdì, 26 luglio.

In precedenza, sempre in vista dei giochi olimpici, si è fermata al Centro eupiliese anche la rappresentanza della Nuova Zelanda.

Un luogo ideale dove fare canottaggio

"Da quando è stato ristrutturata nel 2014, la nostra struttura è sempre stata un crescendo: c’è stato un vero e proprio incremento di utilizzo da parte delle Nazionali. Quelle degli Stati Uniti e della Nuova Zelanda sono ormai tre anni che ci scelgono - spiega il presidente del Centro remiero Lago Pusiano, Fabrizio Quaglino - Il lago non è né troppo grande, né troppo piccolo. Inoltre è protetto e non esposto ai venti, oltre ad avere una profondità costante per tutto il campo di gara".

Tanti i nomi di prestigio al centro eupiliese

I nomi che gravitano attorno al centro sono molti. In questi giorni è presente la squadra neozelandese di canoa che partirà per Parigi a breve. In passato, prima degli appuntamenti a Tokyo o a Rio per esempio, era stata a Eupilio la Nazionale femminile dell’Olanda e la preparazione era valsa alle atlete anche alcune medaglie. E ancora: la Tunisia, la Germania e i cinque club tra i più importanti della Svizzera. "Lo scorso anno, comprese le gare che si sono tenute da noi sul Pusiano, abbiamo registrato 17mila presenze sul lago", commenta Quaglino.