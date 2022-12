"Dai Como, dona per lo Sport!": anche la Pallacanestro Cantù sostiene il primo "campionato" di raccolta fondi

Pallacanestro Cantù è orgogliosa di annunciare il suo sostegno all’iniziativa “Dai Como, Dona per lo Sport!”, il primo campionato provinciale di raccolta fondi aperto a tutte le società sportive e

associazioni sportive dilettantistiche del territorio comasco. In prima fila: la BCC Cantù, sponsor dell’iniziativa, l’Associazione Promotori del Dono e la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca. L’obiettivo è quello di mobilitare donazioni per permettere ai giovani della nostra comunità di poter praticare lo sport nelle condizioni migliori.

Il progetto, che beneficia del patrocinio di CONI, Panathlon e A.S.C., rappresenta un’iniziativa unica a livello non solo nazionale. In cosa consiste il progetto? Semplice, fare il tifo per la propria squadra del cuore, spingendo altri a sostenerla attraverso una raccolta fondi. L’associazione che alla fine del campionato sarà riuscita a registrare il maggior numero di donazioni si aggiudicherà la

prima ambitissima Coppa BCC Cantù.

Si parte il 4 marzo 2023 e si andrà avanti fino al 30 aprile. Due mesi intensi di sfide a suon di solidarietà, a cui tutte le associazioni iscritte arriveranno comunque dopo un opportuno allenamento, una sorta diritiro invernale. A ogni società verrà infatti offerto un percorso formativo, di supporto e di accompagnamento sul tema della raccolta fondi.

Vincerà la società che raccoglierà il maggior numero di fondi, ma, proprio per permettere anche alle realtà più piccole di partecipare, ci sarà un premio dedicato per le associazioni che raccoglieranno più donazioni in rapporto al numero di tesserati.