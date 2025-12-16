Dai fumetti “Fino” allo sport è il progetto della biblioteca comunale di Fino Mornasco finanziato da Regione Lombardia, Bando Cultura 2025, che propone diverse attività dedicate ai ragazzi e alle ragazze.

Ludoteca in biblioteca

La prima attività è la realizzazione dello spazio ludoteca in biblioteca, Da venerdì 19 dicembre 2025, dalle 15 alle 18, nella sede in via Trento 12 i ragazzi e le ragazze dai 10 anni in su troveranno tanti giochi da tavolo e si potranno sfidare con il supporto e l’assistenza degli operatori di CoopLotta. La partecipazione è libera e, dopo la pausa natalizia, la ludoteca riparirà ogni venerdì a partire dal 2 gennaio 2026.

Gruppo di lettura

La seconda attività è il gruppo di lettura per ragazzi dai 10 ai 14 anni. L’appuntamento sarà giovedì 18 dicembre 2025 dalle 17 alle 18. I partecipanti sono invitati a portare un consiglio librario.

Ciak si pensa

“Ciak si pensa”, appuntamento in biblioteca con i film è l’ultima attività che rientra nel progetto “Dai fumetti Fino allo sport”.

Sabato 20 dicembre 2025 in biblioteca ci sarà un appuntamento con cinema, popcorn e chiacchiere, dedicato ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 anni in su: alle 20.30 verrà proiettato il film «School of rock» con Jack Black. La partecipazione è gratuita e ai pop corn ci penserà il personale della biblioteca. Il prossimo appuntamento con «Ciak si pensa» si svolgerà sabato 10 gennaio.

Per informazioni e prenotazioni delle varie attività: 031.929291, finomornasco@ovestcomobiblioteche.it