Dai primi passi alle prime medaglie: la favola vera del team Crescidanza Explorer

Immaginate delle coppie che si iscrivono quasi per gioco a un corso collettivo di ballo. Imparano i primi passi, via via s’impratichiscono, fino a diventare sufficientemente sicuri in pista per cominciare a divertirsi. Ora immaginate che a un certo punto vogliano di più e che venga data loro la possibilità di migliorare con un un corso avanzato (sempre collettivo). Sei mesi dopo, la prima gara: e subito le medaglie

Medaglia anche a Lurate Caccivio

E’ la bellissima favola vera di quattro coppie di ballerini per passione che vivono fra Brianza e Martesana milanese e che la sera mettono le scarpe da ballo per calcare la pista.

I loro nomi:

Mauro Casartelli e Maria Russo, residente a Lurate Caccivio (Co) e Muggiò (Mb)

Silvana Sbarra e Roberto Borghi di Vimodrone (Mi)

Simone Canova e Marinella Marangi di Cologno Monzese (Mi)

Claudio Catti e Silvia Cesati di Sesto San Giovanni (Mi)

Corso di ballo

l loro baricentro è lo Spazio Eureka di Sesto San Giovanni (dei plurimi campioni Sonia Febbraro e Luca Marzi) dove hanno seguito il primo corso di liscio gruppo. Ma il sacro fuoco della danza s’è ravvivato col passare del tempo e, da semplice passatempo, è diventato molto più del semplice “liscio”: il corso avanzato di danze standard CresciDanza Explorer li ha proiettati a Merano, in Alto Adige.

CresciDanza Explorer (CresciDanza è l’Accademia di ballo interna allo Spazio Eureka) nasce proprio per i ballerini che, provenendo dall’ambito delle danze sociali, desiderano “esplorare” nuovi percorsi verso la danza sportiva. L’obiettivo è coniugare la dimensione sociale e relazionale con il piacere della sfida competitiva. Niente lezioni individuali (che in genere sono la “regola” per le danze standard), ma un inedito lavoro in forma collettiva, che valorizza al tempo stesso le esperienze e le peculiarità dei singoli. Ne scaturisce un percorso virtuoso e coinvolgente, capace di unire crescita personale, emozione condivisa e la bellezza di un cammino comune. Quella di sabato è stata una giornata straordinaria per CresciDanza Explorer. Il progetto ha vissuto una tappa fondamentale del suo percorso a Merano, nell’ambito della prestigiosa Syllabus Cup, gara che ha ospitato questa fase di crescita. La squadra targata Eureka ha conquistato numerosi trofei, dimostrando talento, coesione e spirito competitivo durante l’evento: insomma, piacere di stare insieme con l’emozione della condivisione e l’adrenalina della sfida.

I commenti

“Al di là di ogni risultato singolo è stata un esperienza emozionante… abbiamo condiviso le gioie e qualche delusione, abbiamo tifato gli uni per gli altri senza alcuna invidia, abbiamo imparato a conoscerci meglio, ci siamo divertiti insieme… abbiamo condiviso un po’ di noi…che bello. Siamo stati squadra unita in tutto… un vero team… c’erano i principianti un po’ timorosi e i veterani che cercavano di dare utili consigli e importanti rassicurazioni, c’erano i supporters che infondevano energia positiva e rassicurazioni fondamentali, i maestri a supportarci e sopportarci con sguardi fiduciosi sulle nostre performance non sempre al top… che bello. Un esperienza magica che nessuno si immaginava così”, commentano i partecipanti.

Una sintesi d’emozioni che esprime perfettamente la giornata. E altrettanto orgogliosi i trainer:

“Siamo super super felici sia per i risultati ma soprattutto per aver condiviso momenti di gioia e di focus insieme. Siamo orgogliosi di voi per aver messo in pratica le nozioni che abbiamo cercato di trasmettervi durante le lezioni. Non mancheranno correzioni e spunti di riflessione perché questo non è un arrivo ma è solo l’inizio del percorso. Non vediamo l’ora di affrontare un’altra esperienza come questa tutti insieme”.