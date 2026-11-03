Dal 15 novembre obblighi invernali sulle strade provinciali

La Provincia di Como ha emesso un’ordinanza per garantire maggiore sicurezza sulle strade provinciali durante la stagione invernale.
Gli obblighi
Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027, tutti i veicoli a motore, ad eccezione di ciclomotori a due ruote e motocicli, che percorreranno le strade della provincia dovranno essere equipaggiati con pneumatici invernali o disporre a bordo di mezzi antisdrucciolevoli, idonei alla circolazione su neve e ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo, ciclomotori a due ruote e motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e senza precipitazioni nevose in corso.