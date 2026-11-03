Dal 15 novembre obblighi invernali sulle strade provinciali

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La Provincia di Como ha emesso un’ordinanza per garantire maggiore sicurezza sulle strade provinciali durante la stagione invernale.

Gli obblighi

Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027, tutti i veicoli a motore, ad eccezione di ciclomotori a due ruote e motocicli, che percorreranno le strade della provincia dovranno essere equipaggiati con pneumatici invernali o disporre a bordo di mezzi antisdrucciolevoli, idonei alla circolazione su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo, ciclomotori a due ruote e motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e senza precipitazioni nevose in corso.