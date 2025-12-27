Dal 7 gennaio arriva l’ambulatorio medico temporaneo

Dal 7 gennaio Ambulatorio Medico Temporaneo ad Asso, Barni e Lasnigo per gli ex assistiti dei dottori Fabio Alberghina, Luca Carlini e Gianbattista Polti.

La novità

Il 31 dicembre sarà l’ultimo giorno di lavoro dei dottori Fabio Alberghina, Luca Carlini e Gianbattista Polti. In attesa di individuare i medici disponibili all’assunzione di un incarico nell’ambito territoriale costituito dai comuni di Asso, Barni e Lasnigo, dal 7 gennaio dell’anno prossimo gli assistiti potranno rivolgersi all’Ambulatorio medico temporaneo. Il numero da contattare per fissare gli appuntamenti è il 331/26 21 556. L’ambulatorio si trova ad Asso in via Matteotti 66, a Barni in via Bricchi 13, a Lasnigo in via Fioroni 7. Il servizio assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro etc.).