Dal Belgio al Sant’Anna: giovane paziente operato per una rara forma di tumore

Un giovane paziente di tredici anni, residente in Belgio, affetto da una rara forma tumorale localizzata a livello della fossa infratemporale e degli spazi parafaringei, è stato operato all’ospedale Sant’Anna.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe del professor Paolo Battaglia, associato del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita dell’Università degli Studi dell’Insubria e primario dell’Otorinolaringoiatria di Asst Lariana al Sant’Anna. Il paziente è stato dimesso nelle scorse settimane ed è già rientrato a casa in Belgio dove dovrà essere sottoposto a cicli di radioterapia.

“Il ragazzo è affetto da un tumore maligno rarissimo che coinvolge una sede molto profonda nel cranio, dove decorrono vasi sanguigni e nervi di vitale importanza - spiega il professor Battaglia - E’ stato in curato in Belgio, al Ghent University Hospital, dove è stato sottoposto a cicli di chemioterapia e immunoterapia. Nel momento in cui il tumore ha smesso di rispondere ai trattamenti medici, si è reso necessario eseguire un intervento chirurgico per asportare la massa tumorale, senza danneggiare le arterie e i nervi circostanti e senza gravi ripercussioni estetiche. Da qui il nostro intervento”.