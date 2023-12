Dal Comune in arrivo 35mila euro per le società sportive canturine

Approvato, con delibera di Giunta del 12.12.2023, il bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni e società dilettantistiche sportive di Cantù, per un valore complessivo di 34.950 Euro.

Destinatarie saranno le associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte all’Albo Comunale o che presenteranno domanda di iscrizione entro il 31 gennaio 2024, che rispettano uno o più requisiti:

“Abbiamo scelto di promuovere un nuovo Bando dedicato alle associazioni del territorio per erogare un sostegno concreto ad una realtà, quella sportiva, che coinvolge centinaia di ragazzi canturini. Lo sport è fondamentale per l’educazione e per la crescita: il rispetto, l’impegno, la tenacia, la resilienza si apprendono attraverso l’attività sportiva. Proprio dopo l’epidemia da Covid, è iniziata ed è ancora in atto, una “riscoperta” dello sport da parte delle generazioni più giovani. Un contributo, quindi, doveroso, che abbiamo scelto di erogare anche in considerazione delle incrementate spese che le nostre associazioni sportive devono affrontare in questo momento storico”.