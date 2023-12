Dal Museo del Mobile a quello della Barca: dieci progetti per i 5 milioni di Fondazione Cariplo

Il Tavolo per la Competitività della provincia di Como ha iniziato ad esaminare nella seduta di oggi, lunedì 12 dicembre 2023, le proposte e le idee progettuali candidabili sul Bando Fondi Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo nel 2024. Si tratta di un'opportunità straordinaria per realizzare progetti di notevole rilevanza, capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita e di promuovere lo sviluppo culturale, economico e sociale dell'intero territorio.

Dieci progetti per i 5 milioni di Fondazione Cariplo

Il Bando mette a disposizione un fondo di 5 milioni euro destinato a sostenere una o più iniziative che si distinguano per l'elevata definizione organizzativa, tecnica ed economica, e che sperimentino politiche innovative ampiamente condivise a livello di sistema territoriale.

I progetti fino ad oggi pervenuti:

• Comune di Cernobbio - Riqualificazione funzionale e restauro dell'edificio Ex Cinema Volta.

• Fondazione Cà d'Industria ONLUS (Como) - Casa Futura, un nuovo modello residenziale e assistenziale per anziani non autosufficienti.

• Fondazione Museo Barca Lariana ETS - Ampliamento del Museo della Barca Lariana con spazi dedicati a sala modellistica, biblioteca, rinfresco e ricreazione.

• Legambiente Lombardia - MIAB (Message In A Bottle), un hub della sostenibilità con spazi polivalenti a Como e lungo il lago per promuovere una governance condivisa del territorio del lago.

• Sodalizio Terz'Ordine Secolare Francescano Ancelle del Signore - Rigenerazione di un'antica filanda per un nuovo modello di welfare basato sulle relazioni intergenerazionali.

• Città di Cantù - Riqualificazione e restauro di Villa Calvi per il MOME, Museo del Mobile e del Merletto di Cantù, e di altri sedi, per la rivitalizzazione dell’intero centro cittadino attraverso i principali asset del territorio.

• Comuni di Lurate Caccivio e Villa Guardia - Recupero ciclopedonale e rigenerazione della ex ferrovia Grandate-Malnate per promuovere una diversa sensibilità ambientale e collegamenti con il capoluogo.

• Parrocchia Santi Ippolito e Cassiano - Olgiate Comasco: Progetto di inclusività per l'oratorio S. Giovanni Bosco con ridisegno dell'area esistente.

• Provincia di Como: Recupero della fruibilità urbana e potenziale polarità culturale, sociale e formativa per la città dell’Ex Ospedale San Martino.

• Fondazione Antonio Ratti: Recupero strutturale di rustici presenti nel parco per creazione foresteria che accoglierà artisti, borsisti, ricercatori, studiosi.

Gianluca Brenna, presidente di Confindustria Como, ha preso la parola nel corso del dibattito, rappresentando l'istanza espressa dalle associazioni datoriali di assicurare la trasmissione della conoscenza e di garantire adeguate competenze al sistema delle imprese e all’attrattività del territorio attraverso la creazione di un campus ITS.

Fondazione Cariplo emanerà entro la fine dell’anno il Bando per il 2024 che coinvolgerà le province di Como, Varese, Verbano Cusio Ossola e Brescia. Il Tavolo rimarrà a disposizione per approfondimenti bilaterali sui singoli progetti nelle prossime settimane.

La prossima seduta, successiva all’emanazione del Bando, sarà dedicata all’approfondimento delle caratteristiche dei progetti considerati i requisiti che saranno richiesti da Fondazione Cariplo e promuoverà la creazione di sinergie per dare maggiore peso ai progetti ritenuti più emblematici per l’intero territorio.

Emblematici: "Sostenere e implementare progettualità che assicurino un impatto positivo sul tessuto economico e sociale"