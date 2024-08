Dalla cattedra alla pista da ballo: maestra e campionessa

Insegna alla primaria di via Battisti, ma coltiva anche la sua grande passione

Un sogno fin da bambina diventato realtà a Erba

Dalle aule della scuola primaria… alla sala della scuola di ballo. E’ la storia, fatta di passione e impegno, di Titty Grecò, maestra alla primaria di via Battisti a Erba ma anche ballerina di successo insieme al marito Paolo Tornatore.

"E’ la passione che muove tutto - spiega - Come amo svolgere il mio bellissimo lavoro di maestra, così amo ballare. Un amore nato sin da piccola e portato avanti frequentando attivamente una scuola di ballo per qualche anno, poi solo come spettatrice ma sempre presente “da lontano” perché le priorità della vita sono cambiate e con la mia famiglia mi sono trasferita in Lombardia".

Fino all'incontro con la scuola Oro dance che non solo l'ha riportata in pista come ballerina, ma le ha anche dato la possibilità di diventare maestra con un corso di “Ritmo danza” per bambini e bambine e ragazzi e ragazze.

