Intervento

Dalla Cei 100mila euro per restaurare l’antico organo

L'imponente strumento a duemila canne della chiesa Prepositurale ha bisogno di essere sistemato.

Dalla Cei 100mila euro per restaurare l’antico organo

Erba · 17/05/2026 alle 12:00

La bella notizia resa nota dal prevosto di Erba, monsignor Angelo Pirovano, che ha voluto sottolineare come questi fondi arrivino diretti dall’8×1000

Il contributo servirà per coprire metà intervento

Poco più di 100mila euro dalla Cei per il restauro dell’organo della chiesa prepositurale dedicata a Santa Maria Nascente. Recentemente è giunta una lettera con cui si comunica che, a seguito della richiesta presentata, la Conferenza episcopale italiana ha assegnato un contributo per l’intervento. Contributo che è di poco superiore ai 100 mila euro e servirà a finanziare almeno metà del restauro.

“Appello a offerte ed erogazioni liberali”

Un intervento che non poteva più essere rimandato, come spiega monsignor Pirovano:

“Abbiamo ricevuto tutte le autorizzazioni dalla Soprintendenza, che ha riconosciuto il carattere necessario dell’opera e il valore dello strumento. Quasi la metà del costo verrà coperto dai fondi Cei, mentre per il resto facciamo appello a offerte ed erogazioni liberali”.

 

 

 

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