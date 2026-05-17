Dalla Cei 100mila euro per restaurare l’antico organo

La bella notizia resa nota dal prevosto di Erba, monsignor Angelo Pirovano, che ha voluto sottolineare come questi fondi arrivino diretti dall’8×1000

Il contributo servirà per coprire metà intervento

Poco più di 100mila euro dalla Cei per il restauro dell’organo della chiesa prepositurale dedicata a Santa Maria Nascente. Recentemente è giunta una lettera con cui si comunica che, a seguito della richiesta presentata, la Conferenza episcopale italiana ha assegnato un contributo per l’intervento. Contributo che è di poco superiore ai 100 mila euro e servirà a finanziare almeno metà del restauro.

“Appello a offerte ed erogazioni liberali”

Un intervento che non poteva più essere rimandato, come spiega monsignor Pirovano: