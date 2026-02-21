Dalla Cri al Villaggio Olimpico

Grande emozione al Villaggio Olimpico di Milano per Rocco Pelle, volontario del comitato di Cermenate della Croce Rossa Italiana.

Una settimana alle Olimpiadi

Da cinque anni parte dell’ente, Pelle è stato impegnato nel corso della prima settimana dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina come volontario per dare assistenza sanitaria al Villaggio Olimpico. Un’esperienza che chiaramente ricorderà per il resto della sua vita.

Pelle ha iniziato:

«L’intera esperienza è stata molto emozionante. Trovarmi lì, con così tanti atleti di livello mondiale, dentro al Villaggio Olimpico, non è una cosa da tutti i giorni. Abbiamo aiutato per il Villaggio, incontrato vari team come quello americano o quello ucraino. Sono veramente delle persone spettacolari, bravissime e disponibile sotto ogni aspetto».

Il volontario ha spiegato: «Io sono stato lì tutta la settimana dalle 8 alle 20. Lì vicino c’è anche il Policlinico Olimpico, che fa riferimento all’ospedale Niguarda, l’ospedale accreditato per gestire la situazione sanitaria dei Giochi. Chiaramente gli interventi che si potevano fare li abbiamo fatti sul posto, altrimenti trasportavamo là chi aveva bisogno».

“Una grande opportunità”

Per Pelle, sicuramente, questo è il momento più alto della sua esperienza in Croce Rossa:

«Non mi aspettavo di avere un’opportunità simile. Andare lì, con tutti questi campioni… Trovarsi alla mensa con tutti questi atleti poi è stata un’emozione pazzesca. Io provo davvero grande ammirazione per questi ragazzi, anche perché tra loro c’è chi ha solo quindici anni ed è già a questo livello».

Esperienza arricchente

Ovviamente l’esperienza è stata arricchente anche dal punto di vista sanitario. Pelle ha spiegato:

«Mi porterò dietro, nel mio bagaglio, l’organizzazione del Villaggio Olimpico e del servizio di assistenza sanitaria, coordinato dalla dottoressa Caterina Bianchi. Tutto è preparato ad hoc, supportato al massimo dal Niguarda, Qualsiasi cosa ci servisse era a disposizione».

Del resto, si tratta dei Giochi Olimpici.