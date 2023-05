Sembravano destinati a restare tutta la vita in canile, invece Laser e Frankie hanno trovato dei padroni disposti a portarli a casa e a prendersi cura di loro. Le storie dei due cani randagi da diversi anni ospiti della struttura di Erba, fanno ben sperare per ogni situazione di abbandono.

Dalla gabbia all'amore dei proprietari: cani adottati nonostante difetti e pregiudizi

C’è sempre una famiglia disposta ad accettare anche situazioni difficili. Ne sa qualcosa Laser, un pastore australiano nato nel 2017, sordo e gravemente ipovedente abbandonato, poi accalappiato e dal 2018 ospite del canile di via Manara. "Adottare un cane con queste caratteristiche non è cosa semplice, ma i suoi due padroni Paula Giulia Cascone e Mathias Vasapollo, due 21enni, hanno dimostrato di essere molto maturi. Dopo aver lavorato insieme e sul cane siamo arrivati a questo risultato".

Stesso lieto fine anche per Frankie, un pittbul di 7 anni. Erika Di Gangi di Lecco che insieme al compagno Davide Schiera di Anzano, hanno deciso di adottare un cane. "Il nostro desiderio era di prendere un cane adulto e non un cucciolo - racconta Erika - Essendo un cane apparentemente difficile l’inserimento non è stato immediato. Abbiamo lavorato da maggio a settembre insieme a Mauro del canile. All’inizio avrei voluto portarlo a casa subito perché non vedevo l’ora che stesse insieme a noi. Oggi ringrazio ancora tutto lo staff del canile per averci convinto a intraprendere questo grande lavoro tutti insieme".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 27 maggio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui