Dalla parrocchia di Bregnano doni per i bimbi ricoverati in Pediatria

"Ringraziamo la comunità di Bregnano per questo gesto di vicinanza", ha detto Angelo Selicorni primario della Pediatria Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile

Bregnano · 10/12/2025 alle 16:00

Oggi, mercoledì 10 dicembre Giornata mondiale dei diritti umani, sono stati consegnati i doni raccolti dalla parrocchia di Bregnano per i piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù.

Quaderni, libri, album da colorare, puzzle, pennarelli, matite sono alcuni dei regali che sono stati portati nelle scorse settimane al parroco e ai catechisti. Alla consegna della donazione sono intervenuti don Stefano Zampieri, vicario di Bregnano, in rappresentanza dei catechisti Teresa Filiberto, in rappresentanza dei ragazzi che hanno donato Lisa Roncoroni e Riccardo Segù. Per testimoniare il suo ringraziamento alla cittadinanza bregnanese coinvolta nella raccolta è intervenuto anche il sindaco di Bregnano Elena Daddi insieme al consigliere Mariangela Volonterio.

Il grazie alla comunità bregnanese

“Ringraziamo la comunità di Bregnano per questo gesto di vicinanza e attenzione che contribuisce a rendere più sereni i momenti trascorsi in ospedale anche in questi giorni di festa – osserva Angelo Selicorni primario della Pediatria Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile – Gli strumenti donati saranno preziosi per accompagnare i bambini in attività educative, ricreative e terapeutiche, offrendo loro occasioni di svago, creatività e apprendimento”.

I doni saranno consegnati ai bambini grazie alla collaborazione delle docenti delle scuole ospedaliere Sant’Anna e Sant’Antonio Abate, che fanno parte rispettivamente dell’Istituto Comprensivo Como-Rebbio e dell’Istituto Comprensivo Cantù 2, e delle volontarie di ABIO Como Ode (Associazione per il bambino in ospedale). e delle volontarie di ABIO Como Odv (Associazione per il bambino in ospedale).