Dalle cime oltre i 6mila metri all’aiuto ai bisognosi a Huamachuco

Cime memorabili da raccontare, serata speciale insieme a Ivano Gabaglio: nell’auditorium del Medioevo di Olgiate Comasco ha condotto per mano il pubblico fino alla vetta del Nevado Chopicalqui.

Passione alpinistica

Passione alpinistica: questo caratterizza l’ex assessore olgiatese, che la scorsa estate ha scalato il suo sogno. Un sogno coronato dopo il tentativo andato a vuoto lo scorso anno. Sabato 29 novembre Gabaglio ha raccontato la sua spedizione, culminata con la conquista del Nevado Chopicalqui, a quota 6.354 metri.

La preparazione

Prima di ottenere il successo scalando sulla Cordillera Blanca, in Perù, Gabaglio si è preparato con allenamento costante. “Insieme a un gruppo di amici abbiamo camminato tanto, accumulando nell’ultimo anno 32mila metri di dislivello. Essere riuscito a raggiungere la vetta ha coronato il mio sogno”.

L’attenzione alle fragilità

L’obiettivo da alpinista, però, non è stato fine a se stesso. Ivano Gabaglio ha organizzato la serata di presentazione del video sulla sua scalata abbinandolo a una raccolta fondi. Ecco il secondo risultato raggiunto: aiutare il Marcelino Pan y Vino, che in Perù aiuta bimbi e persone in condizioni di precarietà. Prima dell’incontro di presentazione, sabato sera, apericena gestito dal Servizio di formazione all’autonomia del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese. Un modo per aggregare, sensibilizzare e raccogliere fondi per il nuovo progetto a Huamachuco: acquistare alcune macchine da cucire per un laboratorio di sartoria e sviluppare opportunità lavorative.