Dall'idea all'impresa, aperto il bando della Camera di Commercio per sviluppare 5 startup

Da oggi, lunedì 15 maggio 2023, per tutti gli startupper del Comasco si aprono le iscrizioni al "Bando Incubatore d’Impresa 2023". Un'iniziativa della Camera di Commercio di Como-Lecco finalizzata alla selezione di 5 startup che potranno accedere all’incubatore certificato di ComoNExT- Innovation Hub e fruire di un percorso di crescita utile a trasformare la propria idea in un’attività economica di successo.

Il bando prevede l’erogazione di voucher del valore unitario di 20.000,00 euro da attribuire a soggetti che, selezionati da apposita Commissione secondo i criteri dell’idea maggiormente innovativa, della fattibilità e della sostenibilità, si impegnano a collocare la propria sede presso l’Innovation Hub per almeno 12 mesi.

Il voucher può essere utilizzato per sostenere i costi degli spazi, dei servizi e della consulenza tecnica e manageriale fornita dall’incubatore certificato.

"Attraverso lo strumento del bando la Camera di Commercio intende sostenere la nascita di nuove imprese innovative che possano trasmettere energia, freschezza e capacità di visione in grado di arricchire il nostro sistema imprenditoriale e sociale - commenta Marco Galimberti , presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco - In questa edizione, considerata la particolare attualità del tema, abbiamo deciso di riconoscere una premialità specifica alle candidature che propongono soluzioni innovative nell’ambito della transizione energetica".

L'Incubatore certificato Sviluppo Como – ComoNExT è parte integrante dell’Innovation Hub nel quale operano circa 130 imprese technology based e oltre 700 knowledge workers, che ha tra i punti di forza quello di essere una realtà multisettoriale che vede la presenza affiancata di start-up e aziende consolidate. Questo lo rende un luogo capace di mettere a sistema in modalità diretta forme di crescita e di collaborazione più difficili da realizzare in contesti monotematici.

"Grazie al bando di Camera di Commercio di Como-Lecco prosegue il percorso di implementazione del numero di idee innovative che presso ComoNExT ci impegniamo a far crescere fino a farle diventare imprese strutturate e attive sul mercato - sottolinea Enrico Lironi, presidente di ComoNExT - L’azione di CCIAA continua ad essere negli anni un grande stimolo e una grande opportunità per fare fronte alla dispersione di potenzialità importanti per il nostro Paese che altrimenti sarebbero spinte verso altri luoghi. Come ComoNExT siamo orgogliosi di poter raccogliere questo potenziale, farlo crescerlo e restituirne i frutti al territorio mediante lo sviluppo di progetti di trasferimento tecnologico".