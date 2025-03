"Dall'Ucraina a Gaza", l'Università degli adulti ospita Nello Scavo

"Dall’Ucraina a Gaza: giornalista di guerra, parole di pace": l’Università degli adulti accoglie il cronista Nello Scavo a Olgiate Comasco.

Incontro nell'auditorium del Medioevo

Oggi, giovedì 13 marzo, alle 18.30 nell’auditorium del Medioevo, l’inviato del quotidiano Avvenire focalizzerà l’attenzione sull’attuale scenario internazionale. Come sottolinea la presidente dell'Università degli adulti, Maria Rita Livio, si tratta di una preziosa occasione per ascoltare la testimonianza di Nello Scavo, reporter che ha seguito e segue sul campo i conflitti in corso.

Attenzione ai conflitti in Ucraina e a Gaza

L'incontro assume ancor più rilevanza alla luce dei recentissimi sviluppi relativi alla guerra che da più di tre anni bersaglia l'Ucraina. Con Nello Scavo dialogherà Fabio Pizzul, giornalista professionista e già consigliere regionale del Partito democratico.

L'impegno umanitario dell'Università degli adulti insieme a "Frontiere di Pace"

Dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’esercito russo in Ucraina, l’Università degli adulti di Olgiate Comasco si è prodigata nella raccolta di aiuti umanitari, in sinergia col gruppo di volontari "Frontiere di Pace" di Villa Guardia. Gruppo che ha base nella parrocchia di Maccio ma unisce, trasversalmente, espressioni di varie comunità parrocchiali, realtà associative e col sostegno anche di alcuni Comuni. "Frontiere di Pace" ha all'attivo 33 missioni umanitarie in città e villaggi ucraini a ridosso del fronte: da Kharkiv a Kherson, da Kramatorsk a Kostiantinivka, da Izjum a Lyman, solo per citarne alcuni.