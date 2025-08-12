Danni alla casetta dell'acqua: vandali ripresi dalle telecamere

Per ora il servizio è sospeso

Sono stati ripresi dalle telecamere dei giovani che il 28 luglio scorso si avvicinano alla casetta dell'acqua installata nel comune di Grandate. Si guardano un po' intorno con aria sospetta. Poi le immagini mostrano un giovane, con il viso travisato da un casco integrale, che con le tenaglie cerca di forzare lo sportello delle monete.

L'azienda che gestisce oltre 300 casetta dell'acqua in Lombardia, Aqvuagold, ha lanciato un appello sui social per cercare di risalire all'identità dei colpevoli:

"Le immagini mostrano un atto di vandalismo ai danni di un servizio pensato per offrire un beneficio concreto alla comunità. Chiunque riconosca le persone coinvolte o abbia informazioni utili è invitato a segnalarlo tempestivamente al Comune di Grandate o alle autorità competenti. Solo con l'aiuto di tutti potremo ripristinare al più presto il servizio e continuare a promuovere un consumo d'acqua sostenibile, del proprio Comune, sicuro e accessibile".