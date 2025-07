Danza sportiva, successo per la Oro Dance ai Campionati italiani

Per la scuola di ballo erbese è stato un anno davvero fruttuoso.

Hanno partecipato circa cinquanta allievi distribuiti in varie discipline

Tutti hanno ottenuto ottimi piazzamenti

Si è da poco conclusa la stagione per la danza sportiva con i Campionati italiani che si sono tenuti tra la seconda metà del mese di giugno e la prima del mese di luglio. Per la scuola di ballo Oro Dance - che opera prevalentemente sul territorio erbese con la sede a Merone e in provincia di Lecco con la sede a Galbiate - è stato un anno davvero fruttuoso. Ai Campionati hanno partecipato circa cinquanta allievi della scuola, distribuiti in varie discipline: ballo da sala, liscio unificato, combinata nazionale, danze standard (coppia e solo), danze caraibiche, balli di gruppo e tutti hanno ottenuto ottimi piazzamenti.

Formazione continua e incessante

La scuola può fregiarsi di aver arricchito il suo medagliere con 35 ori, 15 argenti, 12 bronzi e 16 finali conquistate. Un bel bottino che ha potuto dare soddisfazione agli insegnanti Marco Nava e Luisa Lanfranconi, da anni impegnati a preparare al meglio i loro allievi con una formazione continua e una incessante ricerca della qualità attraverso la cura dei dettagli.