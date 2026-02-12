Dario Fo in scena al teatro San Teodoro

«Lu Santo Jullare Francesco» al teatro San Teodoro a Cantù.

In scena

Va in scena oggi, sabato 14 febbraio, lo spettacolo diretto e interpretato da Christian Poggioni, inserito nelle celebrazioni per i Cento anni di Dario Fo, promosse dalla Fondazione Dario Fo e Franca Rame. All’indomani del conferimento del Premio Nobel per la letteratura, Dario Fo ha scritto un nuovo testo in stile «giullaresco», dedicato a San Francesco, figura universalmente riconosciuta – non solo dai cristiani – come portatrice di pace, dialogo tra culture e religioni, armonia tra uomo e natura. Lo spettacolo intreccia le fonti storiche sulla vita del santo con tradizioni popolari, leggende e fioretti: il lupo di Gubbio, la predica agli uccelli, l’incontro con il pontefice Innocenzo III, la composizione del Cantico delle Creature e altri episodi memorabili. Ne emerge un ritratto giocondo, lieve e spirituale – e insieme profondamente umano – del Poverello d’Assisi, colui che si autodefiniva «giullare di Dio». Christian Poggioni, già interprete di uno spettacolo di successo tratto da Mistero Buffo, ha ricevuto dagli eredi di Dario Fo l’autorizzazione ufficiale a rappresentare questo spettacolo.