Clamorosa vincita: due milioni di euro a Erba col Gratta e vinci

Gratta e vinci che sorpresa: vinti 2.000.000 di euro a Erba con il biglietto Super Numerissimi.

Gratta e vinci fortunato

Due importanti vincite al Gratta e vinci sono state registrate in Lombardia. Sono ben 2.000.000 gli euro vinti Erba. Altri 500.000 euro vinti a Giussano, nel Monzese. Vittorie registrate con i biglietti Super Numerissimi e Ultra Numerissimi. I tagliandi vincenti - fa sapere l’agenzia Agimeg - sono stati acquistati, rispettivamente, in corso G. B. Bartesaghi, a Erba, e in via Prealpi 41, a Giussano (Monza e Brianza).