Defibrillatori in memoria di Gagliano, la raccolta fondi

Un arresto cardiaco lo ha strappato all’affetto della sua famiglia e ora, a quattro mesi dalla sua improvvisa scomparsa, è stata creata una raccolta fondi per l’acquisto di uno o più defibrillatori da donare alla comunità di Fino Mornasco.

L’iniziativa

Antonino Gagliano, detto Tonino, aveva 62 anni quando è stato stroncato da un arresto cardiaco nel pomeriggio dell’8 agosto scorso.

Gagliano fu presidente del Circolo Ricreativo finese ed era conosciuto anche per essere vicino alle associazioni del paese. Tra queste l’Associazione Scuola Famiglia, della quale fa parte la moglie Antonella, che ha deciso di attivare la raccolta fondi. Spiega Katia Mandaglio, presidente di Asf :

«E’ sempre stato vicino alla nostra realtà, dava un vero e proprio supporto e ci sembrava giusto organizzare qualcosa in sua memoria. La famiglia in occasione della sua scomparsa aveva chiesto di non ricevere fiori, ma donazioni che sono state poi destinate a noi. Abbiamo così deciso di investirle in un progetto di sensibilizzazione e prevenzione e per l’acquisto di un macchinario che possa essere utile e fondamentale per la comunità».

La serata di sensibilizzazione

Così è stata organizzata la serata di prevenzione delle malattie cardiovascolari che si è svolta venerdì 12 dicembre, in sala ottagono e la raccolta fondi per l’acquisto di uno o più defibrillatori. Prosegue Mandaglio:

«Vogliamo cercare di sensibilizzare le persone rispetto a questo tema. Tonino è morto improvvisamente e per lui vorremmo riuscire ad acquistare e donare almeno due defibrillatori».

La raccolta fondi

E’ stata quindi attivata una raccolta su Gofundme:

«L’obiettivo al momento sono 2600 euro che ci permetterebbero di acquistare due dae, che verranno poi posizionati in luoghi indicati dall’Amministrazione comunale, poi vorremmo andare avanti per coprire i futuri costi di manutenzione, realizzare anche una seconda serata di prevenzione e un corso per imparare il corretto utilizzo del dispositivo. Vorremmo che il ricordo di Antonino si trasformasse in un gesto concreto, un gesto di vita e prevenzione per tutti».

L’iniziativa di Asf è in collaborazione con il Circolo Ricreativo Finese e la Croce Verde. Inoltre, dal 15 al 20 dicembre al Punto prelievi Glab di Cab Fino Mornasco i residenti potranno eseguire un controllo gratuito dei livelli di colesterolo totale, hdl e ldl.