Sono stati definiti gli orari dell'Ambulatorio Medico Temporaneo di Erba dopo il pensionamento del dottor Francesco Gangarossa

I nuovi orari

Gli orari dell’Ambulatorio Medico Temporaneo, attivato a seguito del pensionamento del dottor Francesco Gangarossa, saranno in vigore a partire dal 19 agosto.

L’ambulatorio è ad Erba in via Massimo D’Azeglio 7 (dove ha sede la Continuità Assistenziale), il numero da contattare per prendere gli appuntamenti è il 335/163 9015. Il servizio assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro etc.).

Lunedì h. 15-16 orario per telefonate/prenotazione appuntamento, h. 16-19 orario ambulatorio: in servizio il dottor Giulio Monti

Martedì h. 8.30-9.30 orario per telefonate/prenotazione appuntamento, h. 9.30-12.30 orario ambulatorio: in servizio il dottor Riccardo Rasheed

Mercoledì h. 15-16 orario per telefonate/prenotazione appuntamento, h. 16-19 orario ambulatorio: in servizio il dottor Giulio Monti

Giovedì h. 14.30-15.30 orario per telefonate/prenotazione appuntamento, h. 15.30-18.30 orario ambulatorio: in servizio il dottor Riccardo Rasheed

Venerdì h. 9-10 orario per telefonate/prenotazione appuntamento, h. 10-13 orario ambulatorio: in servizio la dottoressa Lorina Ojovan

Continuità assistenziale: gli orari dei prossimi giorni, come contattare il servizio

Nel ponte di Ferragosto il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) sarà attivo dalle 8 del 14 agosto alle 8 del 16 agosto e poi dalle 20 del 16 agosto

alle 8 del 19 agosto. Il servizio si attiva chiamando il numero unico nazionale 116 117 a cui risponde la Centrale Operativa Regionale che inoltra le chiamate in base alla residenza dell’assistito o alla provenienza della chiamata.

I medici di Continuità Assistenziale forniscono un servizio per tutte quelle situazioni di malattia che non possono essere rinviate al proprio medico curante, offrono un consiglio telefonico se la problematica può essere risolvibile in questo modo, oppure si invita il paziente a raggiungere la sede della Continuità Assistenziale per una valutazione ambulatoriale.

I medici di Continuità Assistenziale, se lo ritengono necessario, possono effettuare una visita a domicilio, o attivare il Servizio di Emergenza Urgenza.