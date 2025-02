Degrado e spaccio: l'ex sede Noivoiloro è ormai fatiscente

La cascina non rientra nell’elenco degli immobili con criticità

Un luogo di rovina nella frazione di San Maurizio

Cascina Prevalle, a Erba, versa in condizioni di grande degrado.

Nell’elenco stilato dalla maggioranza per aggiornare l’individuazione degli immobili dismessi con criticità presenti sul territorio comunale, secondo il consigliere di Erba civica Giovanna Marelli, mancherebbero strutture attualmente in condizioni difficili dal punto di vista del decoro. In particolare nelle zone periferiche cittadine.

Ne è un esempio proprio l’ex sede dell’associazione Noivoiloro, a San Maurizio, in località Prevalle, già in passato oggetto più volte di segnalazioni e di ordinanze.

Ingressi abusivi e incendi

Le parole del consigliere Marelli: