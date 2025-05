Degrado nella sede della Guardia medica

Lungo il vialetto d'ingresso grosse pozzanghere

Tanti i disagi per chi si reca lì per problemi di salute

Ambienti vetusti, ingresso con barriere architettoniche, sala d’attesa in un "sottoscala", sedie attaccate l’una all’altra. Così si presenta la struttura della Guardia medica di via Massimo D’Azeglio, a Erba. Le lamentele dei pazienti non si sono fatte attendere e a raccoglierle è stato Spi Cgil che ha allertato il responsabile di Funzione pubblica.

In particolare negli scorsi giorni di pioggia in cui anche il vialetto per raggiungere le scale si è trasformato nell’ennesimo disagio. Si sono infatti formate enormi pozzanghere che hanno compromesso il passaggio verso l’ingresso.

La sala d'aspetto è un sottoscala senza un minimo di decoro

A spiegare la questione è Dario Cantaluppi, segretario erbese di Spi Cgil:

"Alcune persone che devono frequentare lo studio della Guardia medica di via Massimo D’Azeglio si sono rivolte a noi in Cgil per segnalare un disagio che sembra non interessare nessuna delle istituzioni coinvolt. In questo studio esercita la professione il medico sostituto del proprio, che è andato in pensione a luglio 2024. I pazienti che si recano in ambulatorio trovano la sede in uno stato quasi inagibile. La sala di aspetto è un sottoscala senza un minimo di decoro e anche gli accessi pedonali sono percorsi a ostacoli nei giorni di pioggia".

Rimpalli di competenze, ma la Guardia medica sarà trasferita a Ponte Lambro

Lo stabile dove è ospitata la Guardia medica e il terreno sono in capo ad Ats Insubria, dall’altra la gestione della Continuità assistenziale, come è chiamata ora, spetta ad Asst Lariana, che non risponde però di locali vetusti e barriere architettoniche.

Ats Insubria si è impegnata a prendere in carico la questione e fare tutti gli approfondimenti del caso e in questo senso si sta muovendo prima di poter dare una risposta precisa. D’altro canto Asst Lariana ha sottolineato come il trasferimento della Continuità assistenziale avverrà entro la fine dell’anno. In questi mesi sono in corso dei lavori alla Casa di comunità di via Verdi a Ponte Lambro, quella di riferimento del Distretto erbese, e appena i lavori saranno ultimati verrà effettuato il trasferimento della Guardia medica.