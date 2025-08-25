Degrado alla spiaggia libera: i volontari di Plastic Free raccolgono 350 kg di rifiuti

nel fine settimana

L'intervento dei volontari di Plastic Free dopo la segnalazione. "Prenderemo contatti con il comune di Valbrona per il ritiro dei rifiuti e per esporre la situazione trovata in loco".

Degrado in spiaggia a Valbrona: i volontari di Plastic Free Lecco sono intervenuti dopo la segnalazione, rimuovendo ben 350 kg di rifiuti.

Il blitz di Plastic Free

"Venerdì ci è stata segnalata la situazione di degrado sulla spiaggia libera di Valbrona, in provincia di Como - spiegano dal sodalizio - Un intervento fuori programma nato dall’energia contagiosa dei nostri instancabile referenti Plastic Free Lecco, Ornella Pozzoni e Fabiano Moneta . Ancora una volta i referenti lecchesi, hanno dimostrato che quando c’è passione non servono piani: basta agire".

Così, sabato mattina, i volontari di Plastic Free Lecco hanno realizzato un "blitz" nell'area rimuovendo ben 350 kg di rifiuti in poco più di 100 metri.

"Prenderemo contatti con il comune di Valbrona per il ritiro dei rifiuti e per esporre la situazione trovata in loco - proseguono dall'associazione - Qualche intervento su questa spiaggia è doveroso e d'obbligo prenderlo, a tutela del territorio e della salute umana e non solo.

La bellezza dei nostri territori va rispettata e tutelata quotidianamente. La spiaggia ora è più bella e vivibile, grazie a chi non si stanca mai di rimboccarsi le maniche. Plastic Free vuol dire concretezza: non è la mia spazzatura, ma è mio il pianeta!".