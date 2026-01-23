Deliberato l’aumento di capitale di Cantù Next Spa

Nello studio del notaio Manfredi di Cantù, l’Assemblea Straordinaria dei Soci di Cantù Next Spa ha deliberato un aumento di capitale sociale pari a 1.890.000 euro.

Aumento di capitale di Cantù Next Spa, passaggio strategico

L’operazione rappresenta un passaggio strategico fondamentale volto a rafforzare la solidità finanziaria del gruppo Cantù Next e a supportare la società partecipata Pallacanestro Cantù Spa, sia sotto il profilo sportivo sia sotto quello organizzativo e patrimoniale. L’obiettivo è garantire al club una struttura solida e sostenibile nel medio-lungo termine, capace di agevolare il raggiungimento degli obiettivi cestistici e di affrontare con adeguata preparazione le prossime fasi di sviluppo, anche in vista della realizzazione di Cantù Arena.

In virtù di questa operazione Cantù Next Spa aumenterà inoltre, nelle prossime settimane, la propria partecipazione azionaria in Pallacanestro Cantù, acquisendone il controllo, e rafforzando ulteriormente il progetto imprenditoriale, strutturale e sportivo alla base della crescita del club. Nello stesso periodo Cantù Next presenterà il nuovo piano industriale per il triennio 2026-2028, che definirà in modo preciso investimenti e obiettivi futuri. Il piano sarà orientato non solo allo sviluppo sportivo e infrastrutturale, ma soprattutto a una significativa implementazione dell’assetto organizzativo del club.

Nuova collaborazione per Pallacanestro Cantù

In questo percorso Pallacanestro Cantù avvierà una collaborazione operativa con il team di Cantù Arena e con Legends Global, con l’intento di creare un’organizzazione integrata per la gestione degli asset di Cantù Next, comprendenti club e arena. Questo passaggio rappresenta il completamento di un lungo processo di crescita e trasformazione avviato nel 2019.

L’integrazione delle competenze consentirà una più efficace circolazione di know-how e opportunità, permettendo a Cantù Next di raggiungere standard gestionali in linea con quelli dei principali club sportivi europei. Oltre allo sviluppo delle attività di ticketing e merchandising, che verranno gestite internamente e in modo integrato con Cantù Arena e con le altre società del gruppo, è prevista la creazione di una media house interna, che avrà il compito di potenziare la comunicazione, valorizzare il brand Pallacanestro Cantù e organizzare eventi, con particolare attenzione alle iniziative dedicate al 90° anniversario del club. Tutti i dettagli di questo percorso saranno illustrati in occasione della presentazione del nuovo piano industriale.

“Una visione di lungo periodo”

“Ritengo doveroso – commenta Sergio Paparelli, Presidente di Cantù Next Spa – ringraziare il Cda e tutti i soci di Cantù Next che, con convinzione e senso di responsabilità, hanno approvato questo aumento di capitale. Si tratta di una scelta condivisa che nasce da una visione di lungo periodo, pensata per accompagnare Pallacanestro Cantù verso un ruolo da protagonista, dentro e fuori dal campo, nelle prossime stagioni sportive, in concomitanza con l’inaugurazione di Cantù Arena. L’obiettivo, infatti, non è esclusivamente quello di rafforzare la competitività della squadra, ma di costruire un’organizzazione moderna ed efficiente, capace di valorizzare pienamente tutti gli asset di Cantù Next”.