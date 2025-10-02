Delle 23 nuove macchine acquistate da Asst Lariana, 19 già installate

Fondi complessivi di cui ha beneficiato l’azienda sono più di 14 milioni.

Delle 23 nuove macchine di alta tecnologia acquistate da Asst Lariana grazie ai fondi del Pnrr, 19 sono già installate. All’appello ne mancano quattro.

Nuovi strumenti per Asst Lariana

Dei nuovi macchinari acquistati da Asst Lariana ecco quali mancano: due risonanze per l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (una con collaudo a dicembre 2025 e la seconda a giugno 2026, con avvio dei lavori la prossima primavera), una Pet/Tc sempre per il Sant’Anna (con collaudo a novembre 2025) e la sala radiologica fissa per il presidio Felice Villa a Mariano Comense (con collaudo a novembre 2025).

“Con queste ultime installazioni concludiamo il percorso di acquisizione delle apparecchiature ad alta tecnologia finanziate dal Pnrr – dichiara la dottoressa Rosa Maria Muraca, primario della Radiologia dell’ospedale di Cantù e direttore del Dipartimento Gestionale dei Servizi di Asst Lariana – un traguardo importante non solo sul piano tecnico, ma anche strategico per la nostra azienda. L’arrivo di dispositivi come gli acceleratori lineari di ultima generazione, la nuova Pet/Tc e le due risonanze magnetiche, rafforza in modo significativo la nostra capacità diagnostica e terapeutica, assicurando prestazioni sempre più avanzate per i cittadini”.

Più di 14 milioni per l’azienda

Complessivamente, i fondi di cui ha beneficiato l’azienda per il potenziamento tecnologico ammontano a 14.592.000 euro. Grazie a essi sono già allestite e in funzione 19 apparecchiature: 2 acceleratori lineari (ospedale Sant’Anna), 2 angiografi (ospedale Sant’Anna), 3 ecotomografi (ospedale Erba-Renaldi, ospedale Sant’Anna, via Napoleona), 2 gamma camera (ospedale Sant’Anna), 4 mammografi (ospedale Erba-Renaldi, ospedale Sant’Antonio Abate, ospedale Sant’Anna, via Napoleona), 2 ortopanti (ospedale Erba-Renaldi, via Napoleona), 1 risonanza (ospedale Sant’Antonio Abate), 1 Tc (ospedale Sant’Anna), 2 sistemi radiologici fissi (ospedale Erba-Renaldi, via Napoleona).

Ammodernamento per il sistema sanitario

“I fondi del Pnrr hanno rappresentato una grande opportunità per ammodernare il sistema sanitario – osserva il direttore amministrativo di Asst Lariana, Giacomo Boscagli – Di contro hanno comportato una mole di pratiche amministrative e di cantieri che hanno stressato e stanno stressando, ancora, gli uffici. Ad oggi come Asst lariana, con grande sforzo da parte del personale, le scadenze sono state tutte rispettate e contiamo di proseguire su questa linea”.