Detenzione e spaccio di stupefacenti: arrestato un 35enne.

Detenzione e spaccio di stupefacenti: arrestato un 35enne

L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Compagnia Carabinieri di Cantù prosegue nei centri urbani e nei boschi, con l’impiego di personale delle Stazioni Carabinieri, degli Squadroni Carabinieri Cacciatori e delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo. Nel corso del fine settimana a ridosso del ferragosto, sono state condotte più operazioni di contrasto allo spaccio nell’ambito del territorio di competenza, ottenendo risultati di rilievo.

L'arresto

I militari del NOR – Aliquota Radiomobile, a conclusione degli accertamenti hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 35enne con precedenti di polizia. I militari, in seguito ad un controllo e alla successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 35enne, hanno rinvenuto sei barattoli di vetro contenenti della marijuana, per un totale di circa 266 grammi, sette piante di marijuana, una lampada a raggi ultravioletti e una serra interamente attrezzata.