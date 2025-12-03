Devono essere sistemati i tombini: chiusa via Mazzini

Chiusa via Mazzini a Cantù per la sistemazione dei tombini.

Il cantiere

Potrebbero esserci dei disagi per gli automobilisti settimana prossima, a seguito di un cantiere che interesserà una delle principali vie di transito della città. Infatti, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori, nonché la sicurezza e l’incolumità degli operai presenti sul cantiere, è stata disposta la chiusura della strada al transito nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17 e comunque fino alla fine dei lavori martedì 9 dicembre.

Prima la sistemazione dei chiusini, poi l’asfaltatura

In quella giornata verranno infatti completati i lavori di sistemazione dei chiusini e la successiva asfaltatura. L’applicazione dell’ordinanza e delle prescrizioni sarà possibile anche attraverso l’apposizione dell’idonea segnaletica a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, che provvederà alla messa in opera degli opportuni obblighi e deviazioni per la regolarizzazione della circolazione stradale.