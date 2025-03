Di Marzio è il nuovo presidente Avis

Ha 53 anni, è sposato, ha due figli, vive a Montesolaro e dona periodicamente il sangue dagli inizi degli anni Duemila: Paolo Di Marzio è il nuovo presidente della sezione di Novedrate dell’Avis.

La storia di Di Marzio in Avis inizia nel 2004:

"In quell’anno mi sono iscritto in Avis e sono diventato donatore. In questi anni ho fatto più di 145 donazioni. Ho deciso di iniziare a donare sangue per solidarietà, per fare qualcosa di buono. Poi ho iniziato a far parte dell’associazione e sono ancora qui. Una volta che sei dentro a questo mondo, non ne vuoi più uscire, secondo me".