Diana, studentessa dell’Avl, premiata a Roma: è la più giovane pilota italiana

La pilota Diana Birca, studentessa dell’Aeroclub Volovelistico Lariano di Alzate, premiata a Roma: a 18 anni è la più giovane italiana che ha conseguito il diploma di volo nel 2025.

“Siamo contenti e orgogliosi”

La giovane, classe 2008, ha conseguito la licenza di volo in aliante nella scuola di volo dell’aeroporto «Maestri» di Verzago nel luglio 2025 e, dai registri ufficiali di Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile, ndr) risulta la più giovane ad aver conseguito una licenza Sfcl, quella di volo a vela, nell’anno, e dunque si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento, che le è stato consegnato dai dirigenti Enac a Roma, nella sede centrale dell’ente, lo scorso 3 marzo.

Un grande motivo di orgoglio per la scuola di volo alzatese, come sottolinea il presidente Fabio Viola:

«Diana ha iniziato con noi il percorso di studio due anni e mezzo fa – spiega Viola – Viene da una collaborazione con l’Istituto Maxwell di Milano, nell’ambito di un progetto che prevede che gli studenti vengano nella nostra sede a conseguire la licenza di volo a vela. Abbiamo anche degli studenti che iniziano a 14 anni l’attività di volo. Diana ha conseguito la licenza di volo ancora minorenne, è stata accompagnata dai genitori in aeroporto, poi ha imparato a volare prima con l’istruttore e poi da sola. Come altri studenti provenienti da tutto il bacino di Milano, Como, Lecco, ha fatto il suo percorso da noi che le ha permesso di ottenere questo prestigioso riconoscimento, che ha ritirato a Roma alla presenza di Alessandro Scaltrini, direttore della scuola, e naturalmente della sua famiglia. Per noi questo risultato è un motivo di orgoglio – aggiunge – Si è impegnata tanto nella parte pratica, con determinazione. Questa notizia ci ha resi particolarmente felici e orgogliosi, perché rappresenta non solo un importante traguardo personale per Diana, ma anche un grande pregio per il nostro Aeroclub e per la nostra scuola di volo. A nome di tutti, ci congratuliamo con Diana per questo splendido risultato e le auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni».

Intanto, parallelamente alle iniziative che coinvolgono i giovani e i loro percorsi di studio, proseguono le attività dell’Aeroclub. «A brevissimo tornerà il trofeo dei Colli Briantei: vorremmo coinvolgere le scuole in questa iniziativa che da tanti anni c’è al nostro aeroporto – chiude – Proseguiamo inoltre con le nostre attività anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale».