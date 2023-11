Dichiarazioni shock di Lucia Lo Palo, presidente Arpa. Circolo Ilaria Alpi: "Si dimetta!"

"La presidente di ARPA Lombardia si deve dimettere!". E' questa la richiesta, formalizzata oggi (martedì 7 novembre 2023), con cui il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" ha chiesto che la presidente di ARPA Lombardia, Lucia Lo Palo, lasci il suo incarico, ritenendolo incompatibile con le affermazioni rilasciate negli scorsi giorni, in cui la Lo Palo afferma che il riscaldamento globale non sarebbe causato dalle attività umane.

Le parole del presidente Roberto Fumagalli

"Secondo la nostra associazione, la presidente dell'ARPA non può andare contro la scienza che, da decenni, mette in correlazione diretta il riscaldamento globale con le attività umane e, in particolare, con le cosiddette emissioni climalteranti derivanti dall'uso massiccio dei combustibili fossili.

E' pertanto grave che la Lo Palo neghi le cause dirette del riscaldamento globale, quand'è a capo di un'agenzia pubblica preposta, tra l'altro, al monitoraggio ambientale, che è direttamente connesso alle conseguenze che incidono sui cambiamenti climatici.

Alla luce di tutte queste incongruenze, il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" ha chiesto formalmente al presidente di Regione Lombardia, e alla stessa Lo Palo, le immediate dimissioni della presidente di ARPA Lombardia".