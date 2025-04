Dieci nuovi addetti di Vigilanza, coperto anche il presidio di Cantù

La direzione di Asst Lariana ha disposto l’assunzione di dieci nuovi addetti alla Vigilanza interna.

Più Vigilanza con Asst Lariana

Il personale servirà, in parte, per garantire una presenza 24 ore su 24 all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, in parte, per rinforzare l’organico a San Fermo, in parte per la sede della Casa di Comunità in via Napoleona. A breve, nel frattempo, sarà emesso un nuovo avviso per l’assunzione ulteriore di altri quattro addetti. “Ho sempre detto che consideriamo essenziali il servizio e il lavoro svolti dalla Vigilanza interna - osserva il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi - soprattutto per quanto riguarda l’impatto sul nostro personale. Queste nuove assunzioni sono un segno concreto di queste parole”.

“I nuovi addetti - aggiunge Adamo Casale, il responsabile del servizio di Vigilanza di Asst Lariana - entreranno in servizio una volta conclusa la necessaria formazione”. Per quanto riguarda in particolare la presenza a Cantù l’avvio è ipotizzato per l’estate. Il servizio di Vigilanza può contare su una proficua collaborazione con la Questura, che al Sant’Anna in particolare gestisce il Posto Fisso di Polizia. E proprio con la Questura Asst Lariana ha sottoscritto, lo scorso 17 marzo, un protocollo per l’attivazione del sistema di video-allarme (Pulsante rosso) nel Pronto soccorso.