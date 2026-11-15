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Diego Pleuteri vince il Premio Anima 2026. L’anzanese, dallo scorso ottobre Direttore Artistico junior del Teatro Stabile di Torino, è stato premiato con il prestigioso riconoscimento ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, l’organizzazione non profit promossa da Unindustria.

Un riconoscimento che valorizza il contributo delle personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita etica

Un premio ideato con l’obbiettivo di valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita etica, ma anche di sensibilizzare imprese e opinione pubblica sull’importanza della responsabilità sociale e della sostenibilità, come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese. «L’eredità che genera futuro» è il titolo di questa edizione che celebra i 25 anni.

La cerimonia di consegna si è tenuta martedì scorso, 10 novembre, nella Terrazza Caffarelli in Campidoglio e come ogni anno è stata patrocinata da Regione Lazio, Roma Capitale, Rai per la Sostenibilità ESG e con il contributo di Unindustria. I riconoscimenti sono stati assegnati alle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro, un Premio Speciale e la Menzione speciale Unindustria «BenEssere di impresa», nuova categoria per l’edizione 2026. Pleuteri ha ritirato il premio della categoria Teatro. La motivazione del riconoscimento è «per aver dato nuova voce al teatro contemporaneo con una scrittura profonda, rigorosa e di grande forza scenica e per aver saputo esplorare con straordinaria maturità la memoria, la fragilità dei legami e la condizione umana, trasformando le vicende intime in riflessioni universali».

Pleuteri ha ritirato il premio accompagnato da Filippo Fonsatti, Direttore Generale del Teatro Stabile di Torino.

Un riconoscimento importante a riconoscere il fecondo talento del 26enne anzanese, nominato soltanto poco più di un anno fa dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino per affiancare il direttore artistico Valerio Binasco nello sviluppo della programmazione dedicata alla ricerca di nuovi artisti nazionali e internazionali e nuovi spettacoli da proporre al pubblico, con attenzione ai talenti emergenti e ai nuovi linguaggi.