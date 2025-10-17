Differenziata: via alla distribuzione dei contenitori

Da lunedì 27 ottobre a sabato 20 dicembre saranno distribuiti a Cantù i nuovi contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti: secco indifferenziato nel contenitore grigio, mentre carta e cartone nel contenitore bianco.

I contenitori

I contenitori, messi a disposizione gratuitamente, saranno muniti di apposito sistema identificativo, che consentirà un’analisi puntuale dei conferimenti. Per i privati che risiedono in condomini con 6 o più nuclei familiari è prevista una distribuzione separata. La distribuzione dei contenitori avverrà al magazzino comunale di via Cesare Cantù 9, nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 14.30 alle 18.30; martedì dalle 9 alle 13; mercoledì dalle 14.30 alle 18.30; giovedì dalle 9 alle 13; venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Il calendario

I contenitori potranno essere ritirati esclusivamente previa esibizione della tessera sanitaria dell’intestatario Tari (anche per conto di familiari e amici), secondo il calendario che prevede l’accesso in base alla zona di raccolta dei rifiuti: zona 1 dal 27 ottobre al 31 ottobre (chiuso l’1/11); zona 2 dal 3 all’8 novembre; zona 3 dal 10 al 15 novembre; zona 4 dal 17 al 22 novembre; zona 5 dal 24 al 29 novembre; zona 6 dall’1 al 6 dicembre. Dal 9 al 20 dicembre sarà effettuata una distribuzione libera per tutti coloro che non avranno ancora provveduto al ritiro.