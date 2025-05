“Dillo al sindaco”, parola agli imprenditori artigiani olgiatesi

L’iniziativa “Dillo al sindaco” promossa da Confartigianato Imprese Como fa tappa a Olgiate Comasco, giovedì 8 maggio.

“Dillo al sindaco” Moretti

Dopo la prima tappa a Mariano Comense, il progetto “Dillo al sindaco” fa tappa a Olgiate Comasco. L’appuntamento è per giovedì 8 maggio in Sala consiliare. Il via alle 18 con un aperitivo di benvenuto, seguito alle 18.30 dal confronto aperto con il primo cittadino Simone Moretti. “Dillo al Sindaco” è un’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Como per favorire il dialogo diretto tra imprenditori artigiani e Amministrazioni locali. L’obiettivo è costruire una collaborazione concreta e duratura per lo sviluppo dell’imprenditoria e del territorio.

Un percorso

Proprio per questo il progetto vede una serie di azioni tra cui un questionario esplorativo rivolto agli imprenditori del Comune ospitante per raccogliere spunti, esigenze e suggerimenti. Il percorso si completa con un incontro pubblico con il sindaco, occasione preziosa per un confronto costruttivo tra artigiani e istituzioni. L’intento è quello di dar voce al tessuto produttivo locale e favorire un ambiente fertile per la crescita dell’artigianato e della collaborazione pubblico-privato.

“Felice che Olgiate faccia parte dell’iniziativa"

Così il primo cittadino Moretti: “Sono felice che Olgiate Comasco sia parte del percorso intrapreso da Confartigianato Imprese Como. Il confronto diretto con il mondo dell’artigianato è fondamentale per orientare le nostre politiche locali. Il dialogo con chi ogni giorno contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio è un valore aggiunto che vogliamo coltivare e rafforzare, anche attraverso l’adesione e la promozione di iniziative come questa. Invito tutti i nostri imprenditori a partecipare e a rendersi protagonisti della serata di confronto”.

Ecco le altre dichiarazioni.

Alberto Caramel, segretario generale di Confartigianato Imprese Como:

"Con 'Dillo al Sindaco' vogliamo costruire un ponte solido tra le imprese artigiane e le Amministrazioni locali. Ascoltare direttamente le esigenze degli imprenditori e favorirne la condivisione con chi amministra i nostri territori è il primo passo per creare condizioni favorevoli alla crescita. La nostra mission è accompagnare lo sviluppo delle imprese mettendo a disposizione strumenti concreti e creando momenti di confronto come questo”.

