Dimentica le chiavi, scavalca la cancellata e s'infilza

Una dimenticanza e un'imprudenza che potevano costare care a un anziano di 84 anni che si è infilzato a una cancellata

L'incidente

L'allarme è scattato poco dopo le 12.30 di sabato 15 marzo a Bellagio, in località Pian Rancio. Secondo quanto poi ricostruito dai Carabinieri e dai Vigili del fuoco poi intervenuti sul posto, un anziano di 84 anni si è accorto di aver dimenticato le chiavi di casa e per entrare ha cercato di scavalcare una recinzione. Ma l'uomo è scivolato ed è rimasto infilzato sulla cancellata.

Sul posto, oltre a Carabinieri e Vigili del fuoco, sono giunte anche un'ambulanza e un'automedica.

I vigili del fuoco del distaccamento di Canzo, per poterlo liberare, hanno provveduto a tagliare un pezzo della inferriata, poi l'anziano è stato affidato al soccorritore. L'84enne è stato trasportato all'ospedale di Lecco, non in pericolo di vita