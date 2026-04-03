Diorami pasquali, la mostra in chiesa

Fino al 12 aprile in chiesa parrocchiale di Novedrate sarà visitabile la mostra di diorami dedicati ai momenti più significativi della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo.

L’iniziativa

«Padre perdona loro» è il titolo dell’esposizione realizzata dall’Aiap (Associazione Amici del Presepio) di Novedrate in occasione della Pasqua. Esposti all’interno della chiesa di Novedrate si troveranno quindi diorami realizzati con materiali di ogni tipo come legno, resina, sughero, tessuti, gesso e polistirene. Il percorso si apre con la minuziosa e suggestiva rappresentazione della pesca miracolosa e si prosegue con l’Orto dei Getsemani. Seguono le riproduzioni dell’Ultima Cena, della Crocifissione e della Deposizione dalla croce. Quest’ultima è ispirata al celebre dipinto di Caravaggio. Il percorso di «Padre perdona loro» si conclude con la Resurrezione, fulcro del messaggio pasquale, resa con una composizione luminosa e carica di speranza. Ogni scena proposta nella chiesa parrocchiale è impreziosita da statue uniche, create appositamente per rappresentare i protagonisti degli eventi narrati. La chiesa sarà quindi aperta per permettere la visita alla mostra tutti i giorni dalle 9 alle 17.