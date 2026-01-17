Disabilità: sostegni alle famiglie per le rette dei centri specializzati

Il Comune di Albavilla sostiene le persone con disabilità e le loro famiglie: erogati contributi nel pagamento delle rette di frequenza per i Centri Socio Educativi o Centri Diurni Disabili del territorio. In totale, l’Amministrazione comunale ha stanziato 6.000 euro e sostenuto 11 famiglie – tutte quelle del paese rientranti nei requisiti – con una nuova misura avviata nell’intento di andare incontro alle esigenze delle famiglie che si ritrovano ad affrontare le spese, spesso ingenti, per la frequenza di centri specializzati per persone con fragilità o disabilità.

Erogati in totale circa 6.000 euro: sostenute 11 famiglie

Un segno che vuole essere di sensibilità e vicinanza concreta, come sottolinea il primo cittadino Giuliana Castelnuovo: «Il bando era rivolto a persone adulte con disabilità di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel nostro Comune, in condizione di disabilità o di non autosufficienza, anche non in situazione di gravità – afferma – Frequentanti un Servizio Territoriale Disabili che preveda il pagamento di una retta di frequenza interamente o parzialmente a carico dell’utente. Attraverso questa misura, è nostro intento esprimere una vicinanza autentica e concreta alle persone con disabilità e alle loro famiglie, traducendo attenzione e sensibilità in un intervento reale, capace di alleggerire il carico economico e organizzativo che spesso accompagna la quotidianità delle cure e dell’assistenza. Grazie allo stanziamento previsto, tutti i richiedenti ammessi hanno potuto beneficiare di un contributo, fino a un importo massimo di 757 euro, quale sgravio sulla retta annuale di frequenza ai servizi».

Un impegno che proseguirà nello stesso obbiettivo di dare sostegno alle fragilità, aggiunge Castelnuovo:

«Si tratta di una misura unica e significativa – aggiunge – che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere politiche inclusive, nel sostenere la permanenza delle persone con disabilità nei servizi diurni e nel valorizzare il ruolo fondamentale delle famiglie nel percorso di cura. Abbiamo voluto mostrare un occhio di riguardo verso le famiglie silenziose. Continueremo a lavorare affinché il sostegno alle fragilità resti una priorità, costruendo risposte sempre più attente ai bisogni».