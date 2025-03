Disparità di genere sul mercato del lavoro: se ne parla in un convegno

Disparità di genere sul mercato del lavoro: interessante convegno sul tema, ospitato da Bcc Brianza e Laghi giovedì, 13 marzo, dalle 17.30 alle 19 in Sala Maggi nella sede di Alzate, in via IV Novembre 549.

Un'occasione di confronto su un tema di stretta attualità

L’incontro fa parte del ciclo «Generiamo iDEE Insieme – edizione 2025», iniziativa promossa dalla Federazione Lombarda Bcc e dall’associazione iDEE, tramite il Coordinamento regionale della Lombardia, con il supporto di Confcooperative. Sarà un’importante occasione per confrontarsi su un tema estremamente attuale: basti pensare che, a inizio 2025, solo il 51% delle donne in età lavorativa risulta occupato, contro il 69% degli uomini.

A guidare il confronto, dopo i saluti introduttivi dell’ingegner Giovanni Pontiggia, presidente Bcc Brianza e Laghi, saranno l’avvocatessa Teresa Fiordelisi, presidente di iDEE l’associazione delle donne del Credito Cooperativo, e la dottoressa Odile Robotti, Ceo e Founder di Learning Edge, esperta in leadership femminile e cambiamento organizzativo. «Viviamo in una società ancora segnata da profonde disuguaglianze: tra queste la disparità di genere nel mercato del lavoro è una delle più evidenti – spiega il presidente Pontiggia - Il Credito Cooperativo, da sempre attento ai valori di inclusione e pari opportunità, può e deve offrire un contributo concreto: per questo abbiamo scelto di ospitare un confronto su un tema così rilevante. L’auspicio è che iniziative come questa possano accrescere la consapevolezza e favorire la diffusione di modelli di leadership più equi ed efficaci. Solo garantendo a tutti le stesse opportunità potremo sostenere lo sviluppo delle nostre comunità e dell’intero sistema economico».

Al termine, aperitivo per i partecipanti. L’ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti al link https://forms.gle/oS2PPYDTmeFg389y5.