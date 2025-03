Disparità di genere sul mercato del lavoro: successo per l'incontro in Bcc

Disparità di genere sul mercato del lavoro: successo per il convegno ospitato da Bcc Brianza e Laghi ieri, giovedì 13 marzo, in Sala Maggi nella sede di Alzate.

Folta partecipazione all'incontro di ieri in sede Bcc

L’incontro del ciclo «Generiamo iDEE Insieme – edizione 2025» è stato tenuto dall’avvocatessa Teresa Fiordelisi, presidente di iDEE l’associazione delle donne del Credito Cooperativo, e la dottoressa Odile Robotti, Ceo e Founder di Learning Edge, esperta in leadership femminile e cambiamento organizzativo. La serata è stata introdotta dall’ingegner Giovanni Pontiggia, presidente Bcc Brianza e Laghi

«Viviamo in una società ancora segnata da profonde disuguaglianze: tra queste la disparità di genere nel mercato del lavoro è una delle più evidenti – spiega il presidente Pontiggia - Il Credito Cooperativo, da sempre attento ai valori di inclusione e pari opportunità, può e deve offrire un contributo concreto: per questo abbiamo scelto di ospitare un confronto su un tema così rilevante. L’auspicio è che iniziative come questa possano accrescere la consapevolezza e favorire la diffusione di modelli di leadership più equi ed efficaci. Solo garantendo a tutti le stesse opportunità potremo sostenere lo sviluppo delle nostre comunità e dell’intero sistema economico».