Disperso nei boschi: soccorso alpino in azione in Scioscia

Si tratta di un 72enne: non aveva fatto rientro a casa ed è partito l'allarme dei familiari

Sopra il Segrino e l’abitato di Proserpio, ieri sono scattati i soccorsi per un uomo di 72 anni che risultava disperso: sul posto oltre agli uomini del CnSas si sono portati anche i Vigili del fuoco e la Protezione civile. In volo anche l’elisoccorso di Areu.

Ricerche a tappeto per ritrovare l’anziano

Ieri, martedì 21 ottobre, intorno alle 20, il Soccorso alpino e speleologico è stato allertato per la ricerca di un 72enne che risultava disperso nei boschi sul Monte Scioscia. La località è raggiungibile sia da Proserpio che dal Segrino. A dare l’allarme sono stati i familiari dell’uomo a causa del mancato rientro alla propria abitazione. Sono immediatamente partite le ricerche a tappeto lungo i sentieri, con l’intervento di una decina di tecnici del Triangolo lariano e con l’aiuto dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e dell’elisoccorso di Areu.

Grazie alle coordinate l’uomo è stato raggiunto

Fortunatamente, grazie alle coordinate fornite, il 72enne è stato localizzato e raggiunto, anche se le operazioni sono state rese complesse a causa della nebbia. L’uomo è stato trasportato dalle squadre territoriali con la barella portantina fino all’ambulanza, che lo ha poi condotto in codice giallo al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. L’intervento è terminato intorno a mezzanotte.