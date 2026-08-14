Disservizi alla casetta dell’acqua: il Comune ha diffidato il gestore dell’impianto

Tante e ripetute le lamentele da parte degli utenti del servizio erogato in via Fiume.

Nonostante i solleciti inviati dall’Amministrazione comunale, non sono stati risolti i problemi di mancata manutenzione dell’impianto

E’ stata fatta decadere la convenzione attuale

L’Amministrazione comunale di Ponte Lambro ha provveduto ad avviare formalmente la procedura di diffida e decadenza della convenzione nei confronti dell’attuale gestore. La struttura, perciò, rimarrà formalmente fuori servizio per consentire la chiusura del rapporto con il precedente gestore. La casetta non sarà dunque utilizzabile.

Verrà individuato un nuovo operatore

Gli uffici comunali sono già al lavoro per individuare, tramite nuova procedura, un operatore affidabile che possa garantire un servizio efficiente, sicuro e di alta qualità: