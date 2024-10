Distretto di Erba: a giugno conclusione dei lavori a Ponte Lambro

S è svolta nei giorni scorsi l’assemblea dei sindaci del Distretto di Erba, presieduta dalla presidente Barbara Zuccon, sindaco di Proserpio.

Distretto di Erba riunito

L’incontro in sala del Consorzio Erbese Servizi alla Persona, è stato l’occasione per aggiornare i sindaci sull’avanzamento dei lavori finanziati dal Pnrr, sulla situazione, ambito per ambito, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e sul Piano di sviluppo del Polo Territoriale (PPT).

Ad illustrare lo stato dei cantieri è intervenuta la dottoressa Chiara Corradi, direttore facente funzioni del Distretto, a seguito del pensionamento della dottoressa Isabella Cerofolini. La palazzina in via Verdi a Ponte Lambro, sede della Casa di Comunità, ha beneficiato di un investimento di 1 milione e 940mila euro e i lavori si concluderanno a giugno dell’anno prossimo. Con l’occasione, inoltre, sono stati ricordati i servizi attivi e le modalità di accesso, con particolare attenzione alle funzioni svolte dal Punto Unico di Accesso e dagli infermieri di Famiglia e Comunità.

L’aggiornamento sulle Cure Primarie, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, è stato presentato dalla dottoressa Cristina Della Rosa, direttore del Dipartimento Cure Primarie di Asst Lariana. Il Distretto può contare complessivamente su 32 medici di medicina generale e 6 pediatri.

Le parole di Morlotti

L’assemblea, cui hanno partecipato il direttore generale Luca Stucchi e il direttore sociosanitario Maurizio Morlotti, è stata infine l’occasione per anticipare che, entro la fine dell’anno, verrà presentato a tutti i sindaci il Piano di sviluppo del Polo Territoriale.

“Questo documento è l’equivalente dei vostri piani di zona comunali - ha sottolineato l’ingegner Morlotti - Stiamo condividendo il lavoro con gli uffici di Piano e le aziende sociali e poi lo presenteremo alla conferenza dei sindaci”.

Presa in carico e gestione dei pazienti cronici, prevenzione e collaborazione sono i temi su cui è intervenuto in apertura dei lavori il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi.