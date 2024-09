Distretto Lomazzo-Fino Mornasco: i vertici incontrano i sindaci

Asst Lariana ha incontrato i sindaci per un aggiornamento sull’avanzamento dei lavori finanziati con i fondi del Pnrr alla Casa di Comunità di Lomazzo e sulla situazione, ambito per ambito, relativa alla presenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Sindaci a rapporto

Asst Lariana ha incontrato martedì sera, 17 settembre, a Locate Varesino, i sindaci del Distretto di Lomazzo - Fino Mornasco. L’assemblea, cui hanno partecipato anche il direttore generale Luca Stucchi e il direttore sociosanitario Maurizio Morlotti, è stata anche l’occasione per anticipare che, entro la fine dell’anno, verrà presentato a tutti i primi cittadini della provincia il piano di sviluppo del Polo Territoriale, come previsto dalla Legge 22/2021 di Regione Lombardia.

Casa di Comunità

Per l’ammodernamento della Casa di Comunità di Lomazzo e la realizzazione della COT (Centrale Operativa Territoriale) verranno investiti quasi 3 milioni e 800mila euro e i lavori dovranno terminare entro l’inizio del 2026. Sono stati inoltre messi a budget 150mila euro per l’adeguamento antincendio della struttura di via del Rampanone, opera che invece deve concludersi con la fine dell’anno. “Per permettere i lavori in sicurezza verranno trasferite le attività attualmente presenti al secondo piano - spiega il dirigente del Distretto di Lomazzo - Fino Mornasco, Cristiano Casartelli - In particolare le attività della Neuropsichiatria infantile proseguiranno alla Casa di Comunità Napoleona a Como e, per agevolare le terapie dei pazienti più fragili, rimarranno attivi due ambulatori a Lomazzo. Inoltre siamo in fase di accreditamento per quattro nuovi ambulatori dedicati agli specialisti al Poliambulatorio di Fino Mornasco”.

Potenziamento e ampliamento

Tra gli obiettivi del Distretto, il potenziamento dei servizi e l’ampliamento dell’offerta. “Con il mese di ottobre il Punto Prelievi di Lomazzo aprirà alle 7.30, con mezzora di anticipo per agevolare gli utenti lavoratori - aggiunge Casartelli - Inoltre siamo in attesa dell’accreditamento per aprire due giorni a settimana il Punto Prelievi a Mozzate. Infine attiveremo, in accordo con la struttura delle Cure Primarie, una sede per la continuità assistenziale (ex guardia medica, Ndr) al Poliambulatorio di Fino Mornasco tutti i weekend e nei giorni festivi dalle 8 alle 20”.

L’intervento di Della Rosa di fronte ai sindaci

Di fronte ai sindaci è intervenuta anche Cristina Della Rosa, direttore della struttura di Cure Primarie di Asst Lariana, che ha evidenziato la presenza di 52 medici di medicina generale attivi nel Distretto di Lomazzo - Fino Mornasco.

“Ci sono ambiti, come quelli di Locate-Carbonate-Mozzate e di Fenegrò-Limido Comasco-Lurago Marinone, particolarmente strutturati in cui sono attivi da tempo ambulatori di medici associati - spiega Della Rosa - Una condizione che permette una più ampia accessibilità degli assistiti, riconoscimenti economici ai medici per far fronte a spese come il collaboratore amministrativo o l’infermiere di studio e, quindi, la capacità di rendere attrattivo l’ambito per i giovani medici”.