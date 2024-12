Distribuzione del materiale gratuito per la raccolta differenziata

La distribuzione annuale gratuita del materiale ambientale per la raccolta differenziata a Colverde è prevista nella Sala consiliare del Municipio nella frazione di Gironico.

Quando ritirare il materiale

Dopo le prime giornate di distribuzione nel mese di dicembre (martedì 17, venerdì 20, sabato 21 e lunedì 23), sono programmati turni anche per il mese di gennaio. Ecco quando: martedì 7 dalle 13.30 alle 17.30, venerdì 10 dalle 8.30 alle 12.30, sabato 11 dalle 8.30 alle 12.30, nella Sala consiliare in via Roma 307.

Come effettuare il ritiro

Come precisa un avviso del Comune di Colverde alla cittadinanza, al momento del ritiro, per ogni nucleo familiare, servirà presentarsi con la tessera sanitaria dell'intestatario dell'utenza Tari: indispensabile per la registrazione e per la consegna del materiale gratuito per la raccolta differenziata. In caso di impossibilità al ritiro, si può delegare un'altra persona munita di una copia della tessera sanitaria dell'intestatario dell'utenza (è sufficiente anche la fotografia sul telefono).

Consegna del calendario del 2025

Nelle stesse occasioni della distribuzione del materiale ambientale, ai cittadini verrà consegnato anche il calendario comunale del 2025.