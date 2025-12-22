Distrutte le decorazioni natalizie realizzate dai bimbi dell’asilo

Stamattina il paese si è risvegliato con la brutta sorpresa: tutti gli addobbi creati dai piccoli alunni sono stati fatti a pezzi. Dura condanna del primo cittadino di Alserio, Stefano Colzani

Brutto risveglio per gli alseriesi

Un gesto da condannare quello compiuto da vandali nella notte tra ieri, domenica 21, e oggi, lunedì 22 dicembre. Tutte le decorazioni create dai bambini della scuola dell’infanzia alseriese e installate come tradizione sul piazzale del Municipio sono state distrutte. Un brutto risveglio per i cittadini che hanno scoperto il disastro: l’intero piazzale era pieno di pezzi di polistirolo colorato, frutto dell’impegno dei piccoli alunni dell’asilo per rallegrare il paese durante le festività.

“Un gesto brutto, che manca di senso civico”

A condannare fermamente il gesto è il sindaco, Stefano Colzani: